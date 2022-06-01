01 июня 2022, 15:24
Педагог Тябут рассказал, как обучать дошкольников английскому языку
Педагог Константин Тябут рассказал, что детей дошкольного возраста лучше всего обучать английскому языку при помощи песенок и танцев. Об этом сообщило ИА «ФедералПресс».
Он пояснил, что ребенок начнет подпевать и таким образом запомнит новые слова. Для занятий лучше выбирать время, когда ребенок бодр и весел.
Для начала достаточно 10-15 минут танцев и двух-трех повтор песни, потом время можно увеличивать. Также лучше выбирать темы, интересные ребенку.