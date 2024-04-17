Образование 17 апреля 2024, 15:17 Педагог Шелудько: математику стоит учить даже тем детям, которым тяжело даются технические предметы

Читать 360tv в

Математику необходимо учить даже тем детям, кому тяжело даются технические предметы. Она не только развивает абстрактное и критическое мышление, но и тренирует память, логику, а также помогает преодолевать трудности. Об этом «Газете.ru» сообщил преподаватель Андрей Шелудько.

Данная наука позволяет находить закономерности и устанавливать причинно-следственные связи, делать выводы и мыслить стратегически. Она работает примерно как физические нагрузки для тела. Если спорт напрямую влияет на здоровье и формы, то математика тренирует ум, отметил эксперт.

Реклама

Шелудько добавил, что во время решения соответствующих задач в мозгу запускается процесс образования новых нейронных связей.