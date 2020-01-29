Педагог призвала дополнительно обучать детей мигрантов русскому языку

Лукоянова рассказала, что часто из-за плохого знания русского языка простые для понимания темы на занятиях растягиваются по времени.

«Учителя вынуждены вместо эффективного объяснения темы „дотягивать“ весь класс под слабых и не способных усваивать материал учеников. Это уже стало проблемой», — объяснила педагог.

Она предложила при поступлении в школы проводить тест на владение русским языком. Детей, не дотягивающих до базового уровня, по мнению Лукояновой, следует собирать в отдельный класс и давать им дополнительные уроки русского языка.

На брифинге также рассказали, что в Санкт-Петербурге хотят провести общешкольный референдум для выбора родителями пяти- или шестидневной учебной недели. Отмечается, что депутат Госдумы Виталий Милонов допустил полную отмену «шестидневки» в городе.