    29 января 2020, 20:29

    Педагог призвала дополнительно обучать детей мигрантов русскому языку

    Ирина Нагайникова

    В Санкт-Петербурге прошел брифинг на тему отмены шестидневной учебной недели в школах. Руководитель службы сопровождения приемных семей, педагог Ольга Лукоянова отметила, что часто дети мигрантов плохо знают язык и тормозят учебный процесс. Об этом сообщил сайт «Экономика сегодня».

    Лукоянова рассказала, что часто из-за плохого знания русского языка простые для понимания темы на занятиях растягиваются по времени.

    «Учителя вынуждены вместо эффективного объяснения темы „дотягивать“ весь класс под слабых и не способных усваивать материал учеников. Это уже стало проблемой», — объяснила педагог.

    Она предложила при поступлении в школы проводить тест на владение русским языком. Детей, не дотягивающих до базового уровня, по мнению Лукояновой, следует собирать в отдельный класс и давать им дополнительные уроки русского языка.

    На брифинге также рассказали, что в Санкт-Петербурге хотят провести общешкольный референдум для выбора родителями пяти- или шестидневной учебной недели. Отмечается, что депутат Госдумы Виталий Милонов допустил полную отмену «шестидневки» в городе.