Образование 01 апреля 2024, 14:10 Педагог Май посоветовала начинать подготовку детей к школе с 4 лет

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Ребенка лучше отдавать в школу не раньше, чем в семь лет, однако подготовку к этому нужно начинать гораздо раньше. Об этом «ФедералПресс» рассказала кандидат педагогических наук Марина Май.

Чтобы ребенок мог быстро адаптироваться к новым условиям, привыкнуть к правилам и дисциплине, нужно начинать готовить его за несколько лет до первого класса. Лучшим возрастом педагог назвала четыре или пять лет. По ее словам, в этот период дети хорошо усваивают и запоминают информацию.

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«Конечно, поначалу для ребенка все задания подаются в игровой форме. Даже изучение букв, цифр и обучение чтению нужно организовать как игру», — добавила Май.

Если заложить в ребенка основы и правила в раннем возрасте, он быстро и безболезненно привыкнет к школьному распорядку, подчеркнула эксперт.

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