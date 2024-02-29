Образование 29 февраля 2024, 12:37 Педагог Костюкова посоветовала перед сдачей экзаменов найти репетитора, который сам регулярно сдает ЕГЭ

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Преподаватель английского языка, эксперт по подготовке к ЕГЭ в Skysmart Софья Костюкова в беседе с «Газетой.ru» дала советы школьникам, на что ориентироваться при поиске репетитора для эффективной сдачи ЕГЭ.

По словам эксперта, нужно выбирать такого преподавателя, который имеет конкретную специализацию и сам регулярно сдает ЕГЭ,

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«Поищите отзывы тех учеников, которые сдали экзамен под руководством этого преподавателя. Одно дело — написать „Готовлю к ЕГЭ 20 лет“, другое — делать это хорошо», — процитировал «ФедералПресс» Костюкову.

Педагог также призвала родителей учеников закладывать бюджет на репетиторов заранее.