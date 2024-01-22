Образование 22 января 2024, 15:42 Педагог Евсеева посоветовала делать домашние задания с включенным таймером

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Чтобы у ребенка хватало мотивации выполнять все домашние задания, при этом делать их максимально эффективно, можно включать таймер на небольшой промежуток времени, например, на 15 минут. Об этом изданию kp.ru сообщила руководитель отдела программ развития подростков Наталья Евсеева.

Педагог также порекомендовала поддерживать свое рабочее место в порядке. При этом она призвала на время домашних заданий отложить все гаджеты в сторону.

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«Наш организм закономерно выбирает быть счастливым, а не выполнять усердную работу, поэтому такой соблазн, как телефон, лучше убрать», — сообщила специалист.