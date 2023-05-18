Образование 18 мая 2023, 14:47 Педагог Елисеева рассказала, что детям проще учить английский в игре

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Самые эффективные способы изучения английского языка для детей — это создание игрового момента. Об этом сайту «Дни.ру» рассказала специалист по билингвальному развитию детей, дипломированный преподаватель английского и французского языков Мария Елисеева.

По ее словам, процесс обучения должен вызывать у ребенка эмоции. Они способствуют более быстрому и глубокому запоминанию.Также очень полезно смотреть на языке оригинала мультики и ролики.

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«Повышайте уровень сложности игры или ролика, в зависимости от возраста ученика. Если в 2-4 года занятия длятся примерно 5-10 минут, то уже к шести годам ребенок может посмотреть видеоролик или обучающий мультик длиной в 20-25 минут», — посоветовала Мария Елисеева.

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