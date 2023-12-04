Образование 04 декабря 2023, 18:39 Педагог Болотова порекомендовала родителям учеников выстраивать отношения с учителями с начала учебного процесса

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Заместитель директора по сопровождению, благополучию и карьере школы «Новый взгляд» Антонина Болотова в беседе с изданием «Газета.Ru» посоветовала родителям учеников, которые хотят видеть процесс обучения своих детей без негативных последствий, выстраивать отношения с учителями с самых первых дней.

При этом специалист добавила, что и родители, и учителя должны быть заинтересованы в построении партнерских отношений.

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«Поддержка педагога — это своеобразное признание его человеческой, а не должностной части. Родители должны научиться уважать личные границы педагога. Например, звонки после 19:00 по любому вопросу — нежелательны», — добавила Болотова, отметив, что у учителя должно оставаться время на свою семью и личную жизнь.