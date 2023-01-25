Образование 25 января 2023, 14:37 Патриотические произведения о войне пообещали вернуть в школьную программу Министр Кравцов: книги Николая Островского вернут в школьную программу в марте Публичное достояние

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Многие книги о подвигах российских солдат во время Великой Отечественной войны уже вернулись в школьную программу, многие планируют вернуть. Министр просвещения России Сергей Кравцов пообещал, что уже в марте среди обязательных для изучения книг появятся произведения Николая Островского.

Учитель по географии, замдиректора по воспитательной работе гимназии имени Подольских курсантов задал вопрос министру о том, вернуть ли в школьную программу произведения, посвященные Великой Отечественной войне. Например, «Как закалялась сталь» Николая Островского, «Молодая гвардия» Александра Фадеева, «Горячий снег» Юрия Бондарева, «Брестская крепость» Сергея Смирнова. Ведь уже через неделю Россия отметит 80-летие победы в Сталинградской битве.

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«Многие произведения уже есть в школьной программе — „Молодая гвардия“. Мы произведения Островского, которые не вошли, включим в марте», — сказал Кравцов.

Директор департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Максим Костенко заявил, что в обновленную программу по литературе в российских школах вновь войдут произведения Константина Симонова, Михаила Шолохова и других писателей, рассказывающих о подвигах российских солдат во время Великой Отечественной войны».

«Следующим этапом примем программу углубленного уровня, и в базовом будут присутствовать произведения о подвиге защитников Брестской крепости. Проверенные временем патриотические произведения советских писателей возвращаются», — подчеркнул он.

Глава Минпросвещения ранее во время этого мероприятия в МГОУ назвал ключевые векторы развития образования в России. Среди них оказалась и цифровизация.