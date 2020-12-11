Пандемия заинтересовала школьников Петербурга в медобразовании

В 2020-м документы в его вуз подали 4853 выпускника. Самые востребованные направления подготовки — педиатрия, стоматология и лечебное дело. А в ординатуре конкурс на специальность «Инфекционные болезни» традиционно высокий.

«При этом нужно признать, что пандемия оказала определенное влияние. В этом году интерес к данным специальностям был несколько выше, чем в прошлые годы», — отмечает ректор.

Комитет по науке и высшей школе (КНВШ) предоставил контрольные цифры приема в вузы Санкт-Петербурга. На программы бакалавриата и специалитета захотели поступить 28 349 человек. Это на 1309 мест больше, чем в 2019-м. Всего на очную форму обучения в столичные вузы молодые люди подали более 558 тысяч заявлений. А это на 74 тысячи заявлений больше, чем годом ранее.

Самой популярной профессией оказалось врачебное дело. Наибольший конкурс среди вузов медицинского профиля достигал 20,15 заявления. Будущих студентов интересовали все медицинские специальности. При этом лечение детских болезней обогнало даже традиционно любимые специальности вроде стоматологии. Конкурс на специальность «Педиатрия» достигал 425 человек на одно место.

Помимо этого в 2020 году особенно привлекли внимание специальности «Эпидемиология» и «Инфекционные болезни».

Также значительно возрос интерес и к средним медицинским специальностям. Конкурс в медицинские колледжи в 2020 году увеличился почти в 2,5 раза.