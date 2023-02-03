Образование 03 февраля 2023, 14:24 Овчинский сообщил о наборе на курс искусственного интеллекта в Московской технической школе Пресс-служба ДИПП

Читать 360tv в

Московская техническая школа (МТШ) вместе со Сколковским институтом науки и технологий («Сколтех») открывает курсы по искусственному интеллекту (ИИ) в промышленности. У московских предприятий есть возможность отправить туда на обучение своих сотрудников. Об этом заявил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Реклама

По его словам, уже 70 партнеров поддержали проект «Московская техническая школа».

В этом году открывается новая программа подготовки инженеров — «Искусственный интеллект в промышленности». Технологии в этом направлении не стоят на месте, и, чтобы передать столичным инженерам самые актуальные знания и практики, в проект был приглашен новый партнер — Сколковский институт науки и технологий. Владислав Овчинский руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Овчинский добавил, что сотрудники «Сколтеха» разработали шесть программ, в том числе — машинное обучение и моделирование последовательных данных.

На направление «Машинное обучение» могут пройти люди, которые занимаются цифровизацией и автоматизацией производственных процессов. В рамках программы они смогут повысить свою квалификацию в сферах машинного обучения и анализа данных. Студентов научат определять оптимальные метрики и допустимые диапазоны для решения поставленных задач, оценивать результаты процессов анализа данных и выбирать новейшие методики анализа данных и смежных областей.

Овчинский отметил, что несколько курсов в МТШ посвятят моделированию последовательных данных и событий. Эти уроки рассчитаны как на новичков, так и на специалистов. Инженеров научат создавать программы для моделирования на языке Python, анализировать временные ряды, работать с базовыми алгоритмами машинного обучения, а также строить модели нейронных сетей для прогноза и многое другое.

Еще две программы отведут на разработку и популяризацию использования российских решений на базе прикладного искусственного интеллекта для создания проектов устойчивого развития. Курс даст возможность учащимся улучшить свои профессиональные навыки для разработки ESG-концепций с использованием технологий больших данных.

Руководитель Исследовательского центра в сфере искусственного интеллекта на базе «Сколтеха» Евгений Бурнаев заявил, что цель программ повышения квалификации — готовить менеджеров, а также специалистов предприятий к проектной и технологической деятельности в сфере анализа данных и машинного обучения.

Внедрение технологий искусственного интеллекта — одна из задач, стоящих перед промышленными предприятиями разных отраслей. В связи с этим актуальной задачей становится вопрос знакомства действующих менеджеров компаний с ключевыми техническими аспектами при использовании ИИ в бизнес-проектах. Обучение на курсах позволит слушателям сформировать новые компетенции, необходимые для профессиональной деятельности в области искусственного интеллекта. Евгений Бурнаев руководитель Исследовательского центра в сфере искусственного интеллекта на базе «Сколтеха»

Студенты МТШ после прохождения обучения получат удостоверение о повышении квалификации. Для участия проекта предприятие должно оставить заявку сайте Московской технической школы или на Инвестиционном портале Москвы. Курсы доступны для всех промышленных предприятий Москвы, заинтересованных в повышении кадрового потенциала своих работников. Столичные власти готовы дать организациям субсидию на обучение, она покроет до 95% потраченных средств.

Московская техническая школа (МТШ) — проект московского правительства, появившийся в 2021 году. Его цель — повысить квалификацию инженеров столицы в работе с инновационными технологиями, оптимизирующими производственные процессы и развивающими промышленный потенциал.

МТШ планирует открыть также следующие направления для обучения: «Искусственный интеллект в промышленности», «Технологии связи», «Промышленный дизайн», «Аддитивные технологии», «Микроэлектроника и фотоника», «Цифровые двойники», «Новые производственные технологии», «Робототехника и сенсорика» и «Беспилотный транспорт».

Авторы: