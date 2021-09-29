Отток студентов за рубеж объяснили в Госдуме

Первый зампред комитета Госдумы по образованию Олег Смолин рассказал, почему студенты уезжают работать в иностранные компании. Об этом сообщила НСН.

По мнению Смолина, этому явлению способствует ЕГЭ. Многие абитуриенты из провинций после сдачи экзаменов уезжают поступать в Москву и Санкт-Петербург. В регионы они не возвращаются, а частенько и вовсе отправляются за границу.

«Заметная их часть использует Москву и Питер как перевалочную базу для того, чтобы потом ехать работать за рубеж. Понятно, что не ЕГЭ в этом виноват, но ЕГЭ этому способствует», — считает Смолин.