Эксклюзив 10 августа 2023, 13:07 «Отсутствие формы — тоже перебор». Детский психолог объяснила, как одеваться в школу Психолог Дугенцова заявила, что полная блокировка школьной формы плохо скажется на детях РИА «Новости»

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В Госдуму внесли законопроект о праве родителей блокировать введение в школах единой формы. Детский психолог, сказкотерапевт Дарья Дугенцова призвала не впадать в крайности. Она объяснила «360», чем навредит единый костюм или его отсутствие.

Траты на единую форму

Многое зависит от школы, сказала она. Психолог привела в пример учебные заведения Японии, где подошли к этому вопросу слишком строго. Детей обязали ходить в одинаковой форме, и даже небольшое различие в цвете носков может стать поводом выгнать ребенка из школы.

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В России, по словам Дарьи Дугенцовой, мнения разделились пополам — одни поддержали единую школьную форму, другие выступили против. Она назвала минусом одинаковых костюмов то, что родители потратят на них деньги. Ребенок сможет случайно на что-то напороться и порвать его, потому что из-за быстрого роста не прочувствует свои габариты.

«Если у родителей не так много денег, как хотелось бы, то получается, ребенок будет ходить в рваном, зашитом, заплатках. Это может негативно повлиять на его самооценку, потому что ребята в школе могут говорить о том, что он такой-сякой», — объяснила психолог.

Разница в доходах

Как специалист, она выступила за гибкий стандарт — белый верх и темный низ. Это позволит ребенку выразить себя, потому что можно найти много разных вариантов нужного цвета — с бантом или без него, необычного фасона или стандартного, юбку или брюки. При этом дети смогут соблюсти единство.

«Отсутствие школьной формы тоже позитивно не влияет. Слишком жесткая форма — это перебор, отсутствие формы — тоже перебор. Потому что действительно кто-то из детей может прийти в Dolce & Gabbana и хвастаться этим, а кто-то в том, что ему передали старшие братья и сестры, чтобы доносил», — заявила она.

Дугенцова предупредила, что это тоже скажется на самооценке ребенка и отношениях в коллективе. Она посоветовала не впадать в крайности и оставить правила в части школьной формы.