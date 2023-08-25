Образование 25 августа 2023, 08:24 Оценки по ИЗО и фузкультуре в школах России предложили отменить Депутат Чернышов предложил отменить оценки по творческим предметам в школах Freepik

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Ввести зачетную систему в школах вместо оценочной по общеразвивающим и творческим предметам предложил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. Он обратился с этой идеей к министру просвещения Сергею Кравцову, сообщил ТАСС.

«[Оценки по этим предметам] не влияют на успехи в дальнейшем учебном и карьерном пути ребенка, при этом оказывают сильнейшее эмоциональное и психологическое давление», — объяснил депутат.

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В письме министру Борис Чернышов призвал отменить пятибалльную систему оценивания по музыке, ИЗО, физкультуре и технологии. Он предложил вместо этого ставить детям зачет или незачет, чтобы простимулировать школьников к развитию и разгрузить учителей. Депутат посчитал, что можно опробовать нововведение в Москве, а потом, в случае успеха, распространить на другие города и регионы.

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