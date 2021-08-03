Отменить оплату за детсады предложили в Госдуме

В Госдуме предложили отменить ежемесячную родительскую плату за услуги муниципальных детских садов. Автор идеи депутат Василий Власов считает, что плата противоречит Конституции.

Письмо с предложением он направил главе Минпросвещения Сергею Кравцову, которое оказалось в распоряжении RT.

В обращении депутат отметил, что Конституция гарантирует каждому жителю России общедоступность и бесплатность дошкольного образования. Однако федеральный закон предусматривает установление платы со стороны детских садов за присмотр и уход за детьми, в том числе и за питание.

«В целях поддержки семей с малолетними детьми прошу оценить целесообразность отмены родительской платы за осуществление присмотра и ухода за детьми, в том числе за организацию питания в дошкольных образовательных учреждениях», — сказано в обращении.

При этом школьникам с 1 по 4 класс доступно бесплатное горячее питание, а детям дошкольного возраста нет.

Ранее президент РФ Владимир Путин призвал главу Минпросвещения Сергея Кравцова допустить родителей к контролю за качеством питания в школах.