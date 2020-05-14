ЕГЭ отменить нельзя, так как вузы не могут не набрать студентов.

«Это план экономики РФ, а она циклична», — пояснил Тхостов.

Программный материал пройден. Поэтому теперь важно, чтобы школьники оставались в тонусе, не выгорели до экзамена. Тоже самое должно касаться и педагогов.

Кроме того, эксперт прокомментировал решение Минпросвещения о том, что выпускники смогут сдавать ЕГЭ только по двум предметам по выбору. Не нужно рисковать здоровьем абитуриентов и организаторов экзамена, отметил Тхостов. А еще важно помнить, что в основном ЕГЭ проверяют возрастные эксперты.

«Мы сами довели ситуацию до такого развития, не соблюдали правила с начала апреля по май. Расхлебывать приходится в том числе сфере образования», — добавил Тхостов.

Сдавать ЕГЭ будут только те, кто собирается поступать в вузы. Однако такое решение негативно отразится на тех, кто надумал поступать в университет в будущем, заявил председатель Всероссийского педагогического собрания.