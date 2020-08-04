Отличники смогут получить скидку на обучение в вузе

Студенты, которые учатся платно и не имеют академических задолженностей смогут рассчитывать на скидку. Соответствующий законопроект подготовили в Госдуме.

Как сообщает газета «Известия», в документе предлагается обязать вузы предоставлять скидки по оплате обучения студентам. Речь идет об абитуриентах, которые успешно прошли аттестацию за прошедший год и не имеют академических задолженностей и дисциплинарных взысканий. Таким способом чиновники хотят поощрить студентов, которые хорошо учатся.

Отмечается, что сейчас за хорошую успеваемость платников могут перевести на бюджетные места. Однако такой льготой могут воспользоваться единицы, так как освобождение субсидированных мест происходит нечасто.

В учебных учреждениях инициативу поддержали неохотно. Там отметили, что из-за эпидемии коронавируса вузы и так испытывают нехватку средств, а льготы потребуют дополнительных трат. Это, в свою очередь, повысит стоимость обучения.

«Это приведет к повышению стоимости обучения, если одни будут платить меньше, кому-то придется отдавать больше», — заключил Ректор Санкт-Петербургского государственного университета экономики и финансов Игорь Максимцев.

На днях стало известно, что в России увеличат число бюджетных мест в магистратуре. В 2020 на 11,4 тысячи, а в 2021-м — на 33,7 тысячи.