Несколько новых школ открыли на Кубани

В Краснодарском крае открыли десять новых школ. Глава региона заявил, что необходимо каждый год возводить минимум десять учебных заведений. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Пять новых школ открыли в Краснодаре, два корпуса — в Сочи, по одному — в Брюховецком, Крымском и Кореновском районах. Деньги строят на средства национальных проектов и краевых и федеральных госпроектов. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев рассказал, что на обучение в новые школы пришло 725 тысяч учеников, в том числе — 79 тысяч первоклассников.

«Дети — это наше будущее и самое дорогое, что у нас есть. Мы должны создавать все условия, чтобы вырастить здоровое и достойное поколение», — рассказал политик.