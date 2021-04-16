«Открыли ящик Пандоры». Ученые скрестили клетки человека и обезьяны

Группа ученых из США и Китая ввела человеческие клетки в эмбрион обезьяны. Эксперимент вызвал общественный резонанс, сообщило агентство Би-би-си News.

Необычный эксперимент провела группа американо-китайских ученых. Исследователи ввели человеческие клетки, способные развиваться в различных тканях тела, в эмбрионы макак. Эксперимент может помочь в дальнейших биомедицинских исследованиях. Развивающиеся эмбрионы изучали на протяжении 20 дней и после уничтожили.

Подобные эксперименты уже проводились учеными. Клетки человека вводились в эмбрионы свиней и овец. Эмбрионы смешанного вида, полученные в результате скрещивания человека и животного, называют химерами. Под руководством профессора Хуана Карлоса Изписуа Бельмонте (Juan Carlos Izpisua Belmonte) из Института Солка в США, в 2017 году на свет появился первый гибрид человека и свиньи.

Бельмонте считает, что исследования такого рода способны помочь в изучении ряда проблем. По его словам, их работа может проложить путь к решению проблемы острой нехватки трансплантируемых органов, больше узнать о раннем развитии человека, а также о прогрессировании заболеваний и старении.

«Химеры могут быть очень полезны для продвижения биомедицинских исследований не только на самой ранней стадии жизни, но и на самой поздней», — заявил специалист.

Ученый считает, что эксперимент соответствует этическим и правовым нормам.

«Мы проводим эти исследования, чтобы понять и улучшить здоровье человека», — прокомментировал специалист.

Однако не все ученые разделили подход Бельмонте. Они призвали к публичному обсуждению последствий создания химер.

Преподаватель Норвичской медицинской школы Университета Восточной Англии Анна Смайдор (Anna Smajdor) заявила, что такие исследования создают серьезные юридические и этические проблемы.

«Ученые, стоящие за этим исследованием, заявляют, что химерные эмбрионы открывают новые возможности, потому что проводить определенные типы экспериментов на людях запрещено. Но вопрос о том, являются ли эти эмбрионы людьми, остается открытым», — высказалась Смайдор.

Директор Оксфордского центра практической этики Уэхиро и содиректор Центра этики и гуманитарных наук Wellcome Оксфордского университета Джулиан Савулеску (Julian Savulescu) заявил, что такие исследования открывают ящик Пандоры.

«Эти эмбрионы были уничтожены на 20-й день развития. Но успешное развитие химер в качестве источника органов для людей — лишь вопрос времени. Это одна из долгосрочных целей проекта», — добавил Савулеску.

Директор Progress Educational Trust Сара Норкросс (Sarah Norcross) заявила, что хотя в исследованиях эмбрионов и стволовых клеток были достигнуты существенные успехи, есть острая необходимость в общественном обсуждении и дискуссии об этических и нормативных требованиях этой проблемы.