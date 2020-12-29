Отечественный аналог Zoom и социальную сеть для школьников разработали в России

В Московской области успешно завершились испытания русского аналога видеосервиса Zoom под названием «Сферум». Об этом сообщил глава Министерства просвещения Сергей Кравцов.

«Мы успешно его апробировали в Московской области. Делает компания „Ростелеком“, используя опыт, в том числе видеонаблюдения на ЕГЭ, фактически всю ту инфраструктуру, которая была, все те наработки, которые у нас есть», — сообщил министр.

Вскоре отечественным сервисом смогут воспользоваться учебные заведения в 15 регионах. Для школ «Сферум» будет бесплатным.

По словам Кравцова, хакерские атаки отечественному видеосервису не страшны, он надежно защищен. Во время испытаний ни одна хакерская атака не завершилась успешно.

Помимо отечественного видеосервиса, Сергей Кравцов объявил о создании специальной социальной сети для школьников на основе «ВКонтакте». Ее презентация пройдет в следующем году.

«Социальные сети — это отдельный сегмент „ВКонтакте“, который уже тоже разработан и который позволит школьникам общаться на образовательные темы друг с другом, обсуждать разные вопросы. Мы в следующем году представим эту систему, проведем презентацию», — сообщил Сергей Кравцов.

Социальную сеть и видеосервис для школьников разработали в рамках цифровой образовательной среды. В планах Министерства просвещения создать в помощь учителям цифровые учебные материалы.