Отчисленных из вузов Европы россиян примут российские университеты

Проходившие обучение в европейских вузах студенты, отчисленные без оснований, продолжат бесплатно учиться в российских университетах. Как сообщила пресс-служба правительства, соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Для перевода в российский вуз студент в упрощенном порядке пройдет вступительные испытания. Каждое высшее учебное заведение разработает собственные экзамены.

Достижения каждого переведенного студента оценят индивидуально. От этого зависит курс, на который зачислят обучаемого.

Учиться студенты смогут бесплатно или по договорам о платных образовательных услугах. Но в последнем случае вся стоимость обучения компенсируется за счет вуза.

Образовательные организации разработают подробный порядок приема студентов в течение 10 дней.