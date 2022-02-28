Российские студенты высших зарубежных учебных заведений, отчисленные из своих вузов, смогут бесплатно продолжить обучение в отечественных университетах. Об этом говорится в заявлении Министерства образования и науки.

«Все граждане России, обучающиеся в зарубежных вузах и сталкивающиеся с ущемлением своих прав, могут приехать в Россию и продолжить обучение в ведущих университетах РФ бесплатно», — отмечается в сообщении.

Среди российских высших учебных заведений, готовых принять студентов, находятся СПБГУ, ВШЭ, МГУ имени М. В. Ломоносова, Московский физико-технический институт и многие другие.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила РИА «Новости», что российских студентов начали отчислять из зарубежных учебных заведений.

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин сообщил о проведении специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации и денацификации Украины.