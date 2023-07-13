Образование 13 июля 2023, 10:52 Отборочные этапы чемпионатов по профессиональному мастерству пройдут в Москве В Москве с 14 июля по 6 августа пройдет отборочный этап чемпионата «Профессионалы» Сайт мэра и правительства Москвы

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С 14 июля по 6 августа в столице пройдут отборочные этапы чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» и чемпионата высоких технологий. Об этом сообщила замруководителя департамента образования и науки Москвы Ирина Швец.

Более 600 учащихся школ и колледжей из 73 субъектов Российской Федерации будут участвовать в соревнованиях, которые пройдут в 19 колледжах.

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Студенты продемонстрируют профессиональные навыки в 28 различных компетенциях, а школьники старше 14 лет будут соревноваться по 17 направлениям.

К организации чемпионатов привлекут 135 представителей профессиональных сообществ из разных регионов России. Они станут координаторами соревнований, руководителями групп оценки и техническими администраторами площадок.

От столицы в соревнованиях примут участие 85 конкурсантов по 45 направлениям профессионального мастерства, а 193 участника из 78 образовательных организаций города отправятся на соревнования в другие регионы.

Финал чемпионата высоких технологий состоится в сентябре в Великом Новгороде, а итоги чемпионата «Профессионалы» подведут в ноябре в Санкт-Петербурге.

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