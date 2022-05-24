Заслуженный учитель РФ Снегуров поддержал отказ от Болонской системы

Секретарь СБ РФ Николай Патрушев предложил отказаться от Болонской системы образования в пользу отечественной. В разговоре с NEWS.ru инициативу поддержал заслуженный учитель России, историк Александр Снегуров.

Советская и российская система — фундаментальна, она основывается на глобальных научных открытиях, а также больше соответствует психическому устройству и личностным запросам человека, считает Снегуров.

«Я все-таки за фундаментальность, хотя это не означает, что я против какой-то конкретизации. Как раз система образования у нас и предполагала, что те, кто желает идти по пути получения профессии, могут и этот путь выбрать», — сказал историк.