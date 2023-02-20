Образование 20 февраля 2023, 12:56 Особый порядок получения аттестатов введут в приграничных регионах России Рособрнадзор: в школах Белгородской, Курской и Брянской областей могут отменить экзамены Пресс-служба Министерства образования Московской области

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В Белгородской, Курской и Брянской областях могут отменить итоговые школьные экзамены для тех, кто не хочет сдавать ЕГЭ, и выдавать аттестаты по текущим оценкам. Введение такого формата допустил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев, сообщил ТАСС.

Школьники в приграничных регионах перешли на дистанционное обучение. В правительстве обсудили, как безопасно провести итоговую аттестацию. Один из вариантов, по словам Анзора Музаева, — повторить пандемийный формат.

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«Пока рассматриваем, как в ковидные годы, организовать возможность для тех ребят, кто не планирует сдавать ЕГЭ, получить аттестат <…> в формате школьной аттестации», — сказал он.

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Руководитель Рособрнадзора уточнил, что в этом случае аттестаты выдадут на основе текущих оценок. Он предупредил, что отменять ЕГЭ или проводить его удаленно не собираются. В 2023 году только Херсонская область не подала заявки на участие в едином госэкзамене, выпускники Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской области решили сделать это, несмотря на право не сдавать.