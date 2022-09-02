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02 сентября 2022, 02:36

Основы духовно-нравственной культуры народов России начнут преподавать в школах

Предмет по основам духовно-нравственной культуры народов РФ введут в школах с 2023 года

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В российских школах с 2023 года будут вводить учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России». Ввод в программы будет постепенным, начиная с пятого класса.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения.

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«Другие изменения в федеральные государственные образовательные стандарты связаны с введением с 2023 года учебного предмета „Основы духовно-нравственной культуры народов России“», — сказано в сообщении пресс-службы. Новая дисциплина будет вводиться постепенно.

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Предмет будет нацелен на развитие личности учеников, их приобщение к традиционным духовно-нравственным ценностям России, а также правилам и нормам поведения в обществе.

В Московской области в День знаний открыли 11 построенных внебюджетных образовательных объектов — пять школ и шесть детских садов.

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