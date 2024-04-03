Образование 03 апреля 2024, 16:34 Основатель движения «Школа — наше дело» Соловейчик объяснил обилие домашнего задания нехваткой времени у учителей

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Основатель движения родителей и учителей «Школа — наше дело» Артем Соловейчик в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» объяснил загруженность школьников дома нехваткой времени у учителей во время уроков.

По его словам, педагоги просто не успевают объяснить всю программу за время занятия. Кроме того, учителя перегружены академическими часами, потому что молодые специалисты идти работать в школы не хотят.

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«1,5-2 ставки — это нереальная нагрузка, а по стране 65% педагогов — на 1,5 ставки, 30% — на две ставки и только 5% — на одну ставку», — пояснил Соловейчик.