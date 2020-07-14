Опубликованы первые результаты ЕГЭ

На некоторых предметах средний балл даже вырос по сравнению с прошлым годом, рассказал врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев во время пресс-конференции. Его слова процитировала «Российская газета». Он отметил, что количество выпускников, которые сдавали ЕГЭ по географии, сократилось, однако средний балл увеличился на 2,9.

Музаев напомнил, что последняя четверть для выпускников 11-х классов обычно посвящена подготовке к экзаменам. Несмотря на то, что дистанционное образование стало для них вызовом, они смогли с ним справиться.

В этом году ребята смогли акцентировать внимание на тех предметах, которые они сдают. У них было практически три месяца для интенсивной подготовки. На 4,3% выросло число высокобалльников по географии — это очень серьезный рост Анзор Музаев.

Сократилось и число выпускников, которые сдавали ЕГЭ по литературе. Однако и в этом случае средний тестовый балл вырос на 2,9 по сравнению с показателями 2019 года. Увеличилось и количество участников госэкзамена, которые набрали высокие баллы. Число стобалльных работ выросло в полтора раза, а доля будущий абитуриентов, которые получили от 81 до 100 баллов за этот экзамен, увеличилась на 4,6%.

Третьим экзаменом, по которому уже известны предварительные результаты, стала информатика. Там средний балл остался на уровне 2019 года — 61,19, однако число участников увеличилось.