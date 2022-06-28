Опубликована обновленная программа воспитания детей для общеобразовательных организаций

Институт изучения семьи, детства и воспитания Российской академии образования опубликовал обновленную программу воспитания детей для общеобразовательных организаций. Об этом написала газета «Петербургский дневник».

В программе указаны представления, которые предлагается формировать у школьников: о ценности родины, человека, природы, семьи, дружбы, сотрудничества, знания, здоровья, труда, культуры и красоты. В здании школы при этом должна присутствовать государственная символика, а также карты страны и региона и портреты выдающихся личностей. Также школам предлагается вернуться к забытой советской практике — коллективному творческому делу. Школьники должны будут участвовать в мероприятиях и всероссийских акциях, посвященных значимым событиям в России и мире, принимать участие в их организации они будут сами в формате групповой работы.