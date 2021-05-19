Опрос показал, что почти 70% россиян выступают за отмену ЕГЭ

Результаты опроса, проведенного сервисом по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, показали, что почти 70% россиян выступают за отмену ЕГЭ, написал RT.

«Практически семь из десяти респондентов (68%) оценивают ЕГЭ отрицательно и считают, что его надо отменить… Напротив, 16% россиян относятся к ЕГЭ исключительно положительно. В числе их аргументов — минимизация коррупции при поступлении в вузы», — отметили специалисты.

Также среди плюсов ЕГЭ россияне назвали возможность объективного сравнения качества школьного образования в разных регионах и учебных учреждениях. Помимо прочего, такой экзамен называли социальным лифтом для талантливых абитуриентов из далеких частей нашей страны.

Кроме этого, среди родителей одиннадцатиклассников тоже снизилось число сторонников ЕГЭ. 10 лет назад госэкзамен положительно оценивали 26% мам и пап выпускников, сегодня цифра равна 15%. Больше всего такой формат выпускных испытаний поддерживает молодежь до 24 лет (30%).

В целом в опросе поучаствовали 1,6 тысячи россиян из всех округов России.