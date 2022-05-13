Опрос показал, что 53% школьников при выборе профессии опираются на собственное мнение

Опрос платформ «ЯКласс» и «Учи.ру» показал, что при выборе профессии 53% школьников опираются на собственное мнение и интересы. Об этом написала «Газета.ru».

При этом 17% опрошенных ответили, что во многом смотрят на успех известных предпринимателей, а также прислушиваются к мнению родителей и учителей. И лишь 6% учащихся принимают во внимание советы от друзей и любимых блогеров.

Среди наиболее интересных дополнительных дисциплин во время обучения школьники назвали психологию (17%), финансовую грамотность (15%), IT и программирование (14%). При этом менее всего их интересует медицина, фармацевтика и экология.

Некоторые респонденты проявили интерес к интернет-маркетингу, технологиям, инновациями (робототехника, биотехнологии) и предпринимательству.

Ученики отметили, что современная школьная программа позволяет им развивать критическое мышление, умение анализировать информацию, коммуникацию, работу в команде, креативность, тайм-менеджмент и стрессоустойчивость.