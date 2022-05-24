Опрос: каждый второй школьник планирует искать подработку на каникулах

Опрос образовательной компании MAXIMUM Education показал, что каждый второй российский школьник планирует искать подработку во время летних каникул. Об этом сообщила «Газета.ru».

При этом 53% школьников планируют найти заработок самостоятельно, еще 38% будут искать его через знакомых, а 9% хотят обратиться к молодежной бирже труда.

Несмотря на высокий процент учащихся, которые хотят в летнее время подзаработать, для многих приоритетнее отдых и море. Около 60% подростков ответили, что планируют летом ничего не делать, еще 17% мечтают поехать на море и лишь 7% хотят летом больше времени уделить семье.

Отвечая на вопрос об обучении во время каникул, 48% учащихся сказали, что планируют периодически открывать книги, каждый четвертый школьник предпочитает и вовсе забыть об обучении летом, 13% школьников все же планируют посещать образовательные курсы во время каникул, а 6% продолжат заниматься с репетитором.