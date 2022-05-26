Опрос GeekBrains показал, что 63% выпускников хотят получить профессию в IT

Аналитики образовательной платформы GeekBrains выяснили, какие профессии хотят получить выпускники школ. В тройку лидеров попали курсы и факультеты университетов, связанные с IT, дизайном и маркетингом. Об этом написала «Газета.ru».

Примерно 63% выпускников мечтают попасть на курсы по программированию и разработке, дизайном интересуются 16% респондентов, а маркетингом — 7%.

Во время опроса выпускники отметили, что предпочитают IT из-за возможности работать дистанционно, а также из-за хорошего дохода.

«Мы наблюдаем большой интерес подрастающего поколения к IT, поскольку эта сфера профессионального развития востребована, высокооплачиваема и перспективна. При этом важно подходить к выбору профессии осознанно. Поэтому мы в GeekBrains каждому, кто хочет реализоваться в IT, помимо специализации даем базу разработчика. И именно база дает возможность быстро осваивать новые специализации и менять карьерную траекторию на протяжении всей жизни, — отметил СЕО GeekBrains Александр Волчек.