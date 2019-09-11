Определиться с профессией и реализовать свой проект. В Подмосковье открылась вторая «Губернаторская школа»

В лагере «Левково» Пушкинского городского округа открылась вторая «Губернаторская школа» для участников проекта «Кадры будущего для регионов». За время пребывания в там ребята определятся с профессией и вместе с наставником реализуют совместный проект.

Старшеклассник из Химок Антон Решетников не новичок в «Школе губернатора». В прошлом году юноша выступил с коллективным проектом «Ипполитий», где мультипликационный герой в доступной форме рассказывал детям о политике и экономике. В это раз Антон решил презентовать собственный проект о самоуправлении в школах.

Источник фото: телеканал «360»

А студентка четвертого курса дубненского университета Влада Бережная, несмотря на свою будущую профессию — инженер-материаловед — мечтает организовать жестовый клуб, чтобы в дальнейшем помогать слабослышащим и глухонемым людям социализироваться в обществе.

«Просто мы все люди. И почему бы не помогать друг другу и не делать что-то новое? То, что приносит пользу. Мне это интересно», — отметила участница «Губернаторской школы» Влада Бережная.

Источник фото: телеканал «360»

Ребята, приехавшие в Пушкино, точно знают, чего хотят. Поэтому многие участники прибыли на площадку уже с готовыми идеями и планами их воплощения.

«Есть очень интересные идеи. Ребята уже подходят, также будут присоединены наставники, которые помогут в реализации каждого проекта», — сообщил руководитель проекта «Уверенное будущее» Юрий Юрманов.

Источник фото: телеканал «360»

«Губернаторская школа» — это инновационный формат интенсивного обучения подростков элементам бизнес-планирования, маркетинга и коммуникаций. Лучшие федеральные тренеры из разных регионов России приехали в «Левково» для того, чтобы помочь школьникам тщательно проработать план по развитию своих идей. Основной критерий для создания проекта — культурное и социально-экономическое развитие региона.

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В 2019 году инициатива «Кадры будущего для регионов» реализуется в 23 субъектах Российской Федерации. Финалом «Губернаторской школы» станут защита проектов, подведение итогов и церемония награждения.