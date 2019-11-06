Операционная эффективность. В программы российских вузов могут ввести новую дисциплину

По данным издания, эта идея родилась в «Общероссийском народном фронте». Новая дисциплина должна научить студентов работать более эффективно, чтобы они могли за то же время выполнять больше задач и не отвлекаться на бесполезные вещи.

Таким образом повысится производительность и грамотность труда, а переход на четырехдневную неделю будет оправдан. По мнению специалистов, к преподаванию этого предмета следует пригласить представителей отечественных и зарубежных предприятий.

«Редизайн содержания этой дисциплины в ракурсе операционной эффективности бизнеса позволит будущим управленцам получить очень важные компетенции для практической деятельности, как в коммерческих структурах, так и в государственных учреждениях», — пояснил декан факультета менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Максим Пономарев.