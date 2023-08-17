Образование 17 августа 2023, 11:36 Операторов БПЛА включили в список рабочих профессий для обучения в колледжах России Министр Кравцов: колледжи России начнут готовить операторов беспилотников Unsplash

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Российские колледжи и учебные центры начнут готовить операторов беспилотных авиасистем взлетной массой до 30 килограммов. Такое направление включили в список рабочих профессий, объявил на Московском урбанистическом форуме министр просвещения Сергей Кравцов. Его процитировал ТАСС.

Министерство утвердило перечень рабочих профессий, должностей и наименований служащих, программы обучения которым запустят в учреждениях среднего профессионального образования и центрах, в том числе на базе предприятий. Сергей Кравцов сообщил, что в него внесли 5110 пунктов, из которых почти 5% — новые специальности.

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«В перечне появилось более 250 новых востребованных профессий, в частности оператор беспилотных авиационных систем с максимальной взлетной массой 30 килограммов и менее», — сказал министр.

Курсы операторов дронов-камикадзе запустила Росгвардия. Первых специалистов уже подготовили, обучение проходило в воинских частях на территории Подмосковья. Основы применения БПЛА с 1 сентября включат в программу начальной военной подготовки старшеклассников.