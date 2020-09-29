29 сентября 2020, 16:23
Онлайн-регистрация на школьные экзамены открылась в Москве
С сегодняшнего дня, 29 сентября, для учащихся 9-х и 11-х классов московских школ открылась регистрация на участие в государственной итоговой аттестации в 2021 году. Об этом сообщила «Вечерняя Москва».
«Подать заявление можно с любого устройства при возможности подключения к интернету и наличии личного кабинета на портале», — приводит слова директора Московского центра качества образования Андрея Постульгина RNS.
При этом, для записи необходимо воспользоваться услугой «Запись на участие в ГИА (ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ)» в разделе «Образование» в каталоге услуг.
Девятиклассники подают заявление до 1 марта 2021 года, одиннадцатиклассники — до 1 февраля 2021 года.