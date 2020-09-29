Онлайн-регистрация на школьные экзамены открылась в Москве

«Подать заявление можно с любого устройства при возможности подключения к интернету и наличии личного кабинета на портале», — приводит слова директора Московского центра качества образования Андрея Постульгина RNS.

При этом, для записи необходимо воспользоваться услугой «Запись на участие в ГИА (ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ)» в разделе «Образование» в каталоге услуг.

Девятиклассники подают заявление до 1 марта 2021 года, одиннадцатиклассники — до 1 февраля 2021 года.