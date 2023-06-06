Образование 06 июня 2023, 14:48 Онлайн-курсы по поиску работы запустили в центре развития «Техноград» Заммэра Сергунина: онлайн-курс по карьере стартовал в центре «Техноград» Сайт мэра и правительства Москвы

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В образовательном комплексе «Техноград» на ВДНХ 13 июня стартует курс онлайн-лекций, посвященных развитию карьеры. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Специалисты центра «Техноград» учли все потребности аудитории. Во время лекций участники курсов узнают не только важные аспекты профессионального планирования, но и правила составления успешного резюме, подчеркнула она.

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«Слушатели узнают, как правильно составить резюме и как вести себя на собеседовании. Им объяснят, как адаптировать стратегию профессионального роста под изменившиеся требования рынка труда, и расскажут, где можно повысить квалификацию», — добавила Сергунина.

Первый трехдневный интенсив пройдет уже 13 июня. На нем карьерный консультант Ксения Козлова поделится тонкостями рынка труда. Кроме того, она расскажет об инструментах поиска работы и этапах подготовки к собеседованию.

Краткий курс, посвященный основам построения карьеры, пройдет 26 июня. На нем эксперт в области построения карьеры Ольга Гуляева обсудит профессиональный рост.

В конце месяца на базе «Технограда» пройдет «Карьерный митап». Его программа будет состоять из лекций и практикумов от ведущих специалистов. Кроме того, во время мероприятия участники смогут пройти интервью с представителями крупных кадровых агентств.