Онлайн-курс «Психология в подборе персонала в системе HR» стартовал в МГОУ

На платформе МГОУ стартовал онлайн-курс «Психология в подборе персонала в системе HR». Он поможет специалистам правильно оценивать не только компетенции кандидата, но и его психологические особенности.

Как уточнили в пресс-службе университета, участники курса научатся эффективно презентовать себя, правильно составлять объявление о наборе сотрудников, чтобы привлечь нужных кандидатов. Также их обучат оценке soft- и hard skills навыков — речь идет о понимании того, какими способностями должен обладать претендент на конкретную должность в вашей организации.

Ведущими курса выступят психолог-психотерапевт, специалист в области развития и подбора персонала Юлия Вальд и нейропсихолог, психотерапевт Лев Краснов.

«В нашем курсе мы соединили HR и психологию и уделяем много внимания именно ей. Сейчас рынок подбора специалистов сильно изменился: очень много профессий уходит, появляются новые сферы деятельности. И те стандартные инструменты, которые обычно использовались в системе HR, перестают работать. Чтобы эффективно решать задачи, которые ставят современные работодатели, нужно обладать знаниями психологии», — прокомментировала Юлия Вальд.

Наш курс поможет будущим или уже работающим в сфере HR специалистам разобраться, научиться этим тонкостям. Для оценки soft-, hard skills кандидатов существуют свои методики в психологии. Мы их реализуем уже 10 лет Юлия Вальд психолог-психотерапевт, специалист в области развития и подбора персонала.

Продолжительность курса составит 72 академических часа, а его стоимость — 10 тысяч рублей.

Курс рассчитан на студентов, которые планируют работать в сфере HR, специалистов служб подбора персонала, полезен он будет даже для руководителей, к примеру, начальников департаментов и владельцев бизнеса.