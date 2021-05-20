Онищенко раскритиковал ЕГЭ за подход к оценке знаний

ЕГЭ — не насилие над детьми, но все же этот выпускной экзамен имеет свои недостатки. Так считает доктор медицинских наук, академик РАН, депутат Геннадий Онищенко, сообщила «Политика сегодня».

Он напомнил о ЕГЭ в 2001 году, когда первые тестовые листки раздали школьникам из Якутии и Чувашии. По мнению Онищенко, тогда систему внедряли в отечественное образование «силовым методом», наскоком. Поэтому сейчас просто так отменить выпускной экзамен и перечеркнуть многолетние старания было бы неправильным решением.

«Внедряли ЕГЭ быстро, безапелляционно. Тогда ни преподавательские кадры, ни школьники готовы к этому не были. Если мы сейчас будет действовать по той же методологии, то мы наломаем дров еще больше», — заявил Онищенко.

Он понимает, что в последние 10 лет крутится одна и та же пластинка, ЕГЭ не совершенствуется. И только в 2021 году систему проведения экзамена решили изменить, причем только из-за коронавируса.

Онищенко раскритиковал подход создателей ЕГЭ к оценке знаний выпускников. «Тестовая» классификация не позволяет оценить «образовательный диапазон» человека, уровень его эрудиции и образ мышления. Раньше за это отвечало собеседование с экзаменационной комиссией, напомнил депутат.

Отменять ЕГЭ необязательно, но недопустимо закрывать глаза на недостатки системы и пренебрегать ее улучшением, подытожил Онищенко. Он предложил расширять диапазон и формы оценки результатов образования, предлагать выпускникам не только сдачу теста, но и устного экзамена.