Онищенко оценил слова Грефа об «убийстве» школьных экзаменов

Греф признался в ненависти к школе и экзаменам Подробнее

«Надо напомнить господину Грефу, что мы уже встали на путь отказа от экзаменов, потому что появление единого госэкзамена привело к отказу от вступительных испытаний в вузы», — указал парламентарий.

Он добавил, что в детских садах внедряется некая накопительная система баллов, когда дети оцениваются по ряду критериев — это и уровень знаний, и психологический фактор.

По словам законодателя, если эта накопительная ведомость внедрится в отечественное образование, то необходимость в формальной оценке знаний отпадет.

Суть в том, что по выходу из детского сада школа получит некую оценку способностей ребенка вместе с его характеристикой. В итоге выпуск из школы можно будет не увязывать со сдачей экзаменов в привычной форме.

«Потому что формальная оценка знаний будет уже не нужна, если есть постоянная оценочная система, фиксируемая в накопительной ведомости», — пояснил Онищенко.