Онищенко оценил идею с внедрением системы распознавания лиц на ЕГЭ

Парламентарий заметил, что технически такая возможность есть, но необходимо провести правовую экспертизу, поскольку речь идет о детях. По словам законодателя, если с юридической точки зрения эта инициатива не ущемляет права школьников и не разглашает информацию, которая не подлежит разглашению, то нужно оценить, насколько эта система актуальна и дорога.