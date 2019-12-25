25 декабря 2019, 19:36
Онищенко оценил идею с внедрением системы распознавания лиц на ЕГЭ
Депутат Госдумы Геннадий Онищенко обсудил с RT планы Рособрнадзора запустить в следующем году систему распознавания лиц во время проведения ЕГЭ.
Парламентарий заметил, что технически такая возможность есть, но необходимо провести правовую экспертизу, поскольку речь идет о детях. По словам законодателя, если с юридической точки зрения эта инициатива не ущемляет права школьников и не разглашает информацию, которая не подлежит разглашению, то нужно оценить, насколько эта система актуальна и дорога.