Омбудсмен в сфере образования обратил внимание на сокращение количества вузов в России

Володарский напомнил, что пять-шесть лет назад в России насчитывалось две с половиной тысячи вузов с филиалами. По его словам, сейчас на стадии закрытия находится полторы тысячи высших учебных заведений.

«При этом Рособрнадзор внушал в течение пяти-шести лет, что у нас переизбыток вузов и людей с высшим образованием», — обратил внимание омбудсмен.

Он заметил, что под проверки Рособрнадзора попадали не сами вузы в целом или компетенции детей, а просто документация.