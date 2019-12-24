24 декабря 2019, 15:20
Омбудсмен в сфере образования обратил внимание на сокращение количества вузов в России
Омбудсмен в сфере образования Амет Володарский уточнил, что за последние пять лет в стране закрылось более полутора тысяч вузов. Специалиста процитировало ИА НСН.
Володарский напомнил, что пять-шесть лет назад в России насчитывалось две с половиной тысячи вузов с филиалами. По его словам, сейчас на стадии закрытия находится полторы тысячи высших учебных заведений.
«При этом Рособрнадзор внушал в течение пяти-шести лет, что у нас переизбыток вузов и людей с высшим образованием», — обратил внимание омбудсмен.
Он заметил, что под проверки Рособрнадзора попадали не сами вузы в целом или компетенции детей, а просто документация.