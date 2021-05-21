Омбудсмен объяснил, как подготовить детей к ЕГЭ на фоне новостей о стрельбе

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец дала советы родителям, как подготовить ребенка к ЕГЭ на фоне новостей о стрельбе в Казани, написал Daily Storm.

Она посоветовала не вгонять детей в стрессовое состояние и не давить на них.

«Очень часто родители в погоне за оценками, тем более сейчас, когда на носу ОГЭ и ЕГЭ, требуют от детей почти невозможного. Надо понять, что даже пятерки теряют всякий смысл, если ребенок несчастен, если ему приходится жить в состоянии страха, постоянных претензий», — уточнила Волынец.

Также омбудсмен призвала максимально максимально оградить детей от социальных сетей, предлагая другие виды отдыха. Можно проводить больше времени на свежем воздухе, гулять с ребенком и общаться с ним. Помимо прочего, в организации досуга ребенка хороша помощь его бабушек и дедушек.