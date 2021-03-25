Омбудсмен прокомментировал акцию в Татарстане со школьниками, которые стояли на коленях

Детский омбудсмен республики Ирина Волынец прокомментировала новости о прошедшей в Татарстане акции с детьми, которые, стоя на коленях, просили о новой школе, написал сайт Daily Storm.

Уточняется, что в Татарстане дети расположились в снегу в виде букв, которые складываются в слово «Школа». Так их родители попробовали привлечь внимание властей к отсутствию доступного учебного учреждения.

«Не нужно быть правоведом, чтобы понять, что детей так унижать нельзя. Какие чувства могут испытывать дети, которых ставят на колени собственные родители? Даже для достижения такого важного результата, как строительство школы», — подчеркнула Волынец.

Она добавила, что взрослые имеют право высказывать свое возмущение. Как заметила омбудсмен, вопрос о строительстве новой школы нельзя решить в краткие сроки. В настоящее время родители детей в поселках Вишневка и Привольный возят их в ближайшую школу на своих автомобилях.