19 марта 2020, 18:31
Омбудсмен попросил правительство поддержать частное образование
Омбудсмен в сфере образования Амет Володарский заявил, что поддержку необходимо оказать не только малому и среднему бизнесу, но и негосударственным учебным заведениям. Об этом сообщила НСН.
По его словам, частные образовательные учреждения «по формальному признаку не попадают под малых и средних предпринимателей».
«В это время образовательный процесс не ведется, частным образовательным организациям приходится платить аренду и оплачивать имущественный комплекс, это очень большие затраты», — объяснил Володарский.