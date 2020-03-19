Омбудсмен попросил правительство поддержать частное образование

По его словам, частные образовательные учреждения «по формальному признаку не попадают под малых и средних предпринимателей».

«В это время образовательный процесс не ведется, частным образовательным организациям приходится платить аренду и оплачивать имущественный комплекс, это очень большие затраты», — объяснил Володарский.