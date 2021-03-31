Омбудсмен дал совет родителям, чьи дети подвергаются буллингу в школе

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец рассказала, что делать родителям, чьи дети подвергаются буллингу в школе, написало ИА Nation News.

Омбудсмен отметила, что первым делом матери и отцу необходимо сообщить о проблеме классному руководителю. В идеале родители должны узнать о происходящем не от своего ребенка, а от учителя.

«Хороший педагог обязан заметить какие-то изменения либо в поведении конкретного ребенка, либо в поведении его одноклассников, которые над ним издеваются. После того, как родители узнали о буллинге, они должны обязательно принять меры. Есть целые системы по урегулированию этой проблемы, в том числе школьные службы медиации», — пояснила Волынец.

Кроме этого, такую процедуру можно пройти на базе районного отдела образования. Уполномоченный по правам ребенка подчеркнула, что в ликвидации конфликта должен участвовать и директор школы. Она посоветовала родителям написать обращение на его имя, так как руководитель учебного учреждения должен быть в полной мере информирован и нести ответственность за происходящее.