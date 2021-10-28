Олимпиаду для российских школьников провели в заброшенном здании

Ивановские школьники написали олимпиаду по информатике в заброшенном здании. Старшеклассников не устроил дистанционный формат тестирования, поэтому педагог пошел им навстречу.

По словам педагога Алексея Второва, школьники должны были писать олимпиаду дистанционно из-за ковидных ограничений. Некоторые ученики стали просить организовать очный формат проведения.

«На дистанте писало большинство, а это дети, которые хотели писать со мной очно. Это не учащиеся одной школы, это учащиеся у меня», — пояснил мужчина изданию «Подъем».

Он добавил, что работает в трех организациях, но ни одна из них не разрешила провести тестирование на своей территории. В итоге школьники проходили олимпиаду в заброшенном здании. Второв отметил, что раньше приводил учеников в аудиторию вуза, где ведет занятия. В 2020 году олимпиаду пришлось писать в сквере на лавочках.

Президент Владимир Путин объявил нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября. При этом школам разрешили уходить на каникулы еще раньше. Как заявили в Минпросвещения, после завершения нерабочего периода школы не планируют переводить на дистанционное обучение.