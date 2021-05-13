Олимпиадные школы МФТИ вернут очное обучение для школьников в кампусе Физтеха

Олимпиадные школы Московского физико-технического института начнут работать в кампусе Физтеха с 13 июня. Об этом сообщили в Центре развития IT-образования МФТИ.

Школы рассчитаны на учеников 6-10-х классов, которые увлекаются естественными и точными науками. В прошлом году из-за пандемии коронавируса занятия полностью проходили в онлайн-формате. Этим летом организаторы частично вернут и возможность заниматься очно. На выбор школьникам будут представлены три очные и две дистанционные смены по математике, физике, информатике и химии. Занятия будут проходить на кампусе МФТИ.

Первая очная смена пройдет с 13 по 25 июня, вторая — с 18 по 30 июля, а третья — с 1 по 13 августа. Дистанционные смены состоятся с 18 по 29 июля и с 1 по 12 августа. Желающие пройти обучение в летних олимпиадных школах должны зарегистрироваться и пройти входное тестирование по выбранному направлению. На выполнение теста дается одна попытка.

В рамках каждой смены запланированы 20 учебных пар, разборы домашних заданий с ассистентами, лабораторные и практические занятия, развлекательные и спортивные мероприятия. С ребятами будут работать жюри олимпиад, кандидаты наук, а также преподаватели сильнейших технических вузов России.