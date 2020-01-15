Ольга Ковитиди высказала свое мнение о предложении президента по поддержке семьи, детей и образования

Сенатор считает, что поддержка, направленная на поднятие демографии страны, — это очень важно.

«Здоровье нашего подрастающего поколения, о чем говорил президент, это чрезвычайно важно. Я отметила для себя, что всем школьникам до четвертого класса будет предоставлено бесплатное горячее питание. А ведь качественное питание — это показатель здоровья. Очень важно, что эта поддержка коснется всех детей, независимо от социального положения родителей», — сообщила Ковитиди.

Сенатор оценила и решение Путина о доплате классным руководителям. Она считает, что старания учителей не должны оставаться в стороне и их должны достойно оплачивать.